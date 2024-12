(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 *IMMIGRAZIONE, GARDINI (FDI): ACCUSE SU CPR SMONTATE DA GOVERNO*

“Le gravi accuse mosse all’Italia nel rapporto del Comitato per la

prevenzione della tortura (CPT), organo del Consiglio d’Europa e non

dell’Unione Europea, sono state puntualmente smontate dal governo con

risposte argomentate e documentate. È indecente che si tenti di trasformare

un lavoro immane, svolto quotidianamente con abnegazione e umanità da Forze

dell’Ordine e Guardia Costiera, in un attacco politico basato su

ricostruzioni parziali e fuorvianti. Alcuni colleghi delle opposizioni

continuano a descrivere i CPR come luoghi di ‘barbarie’, ignorando

volutamente che tale sistema di gestione degli immigrati – che ora

contestano – si sia sviluppato anche sotto i governi di sinistra. Il nostro

governo sta potenziando formazione, assistenza sanitaria e meccanismi di

monitoraggio per garantire dignità e diritti a tutti, ma senza rinunciare

alla sicurezza dei cittadini e al controllo dell’immigrazione irregolare.

Una gestione seria del fenomeno migratorio richiede impegno, non

propaganda. Il nostro approccio si basa su fatti, non su slogan: i CPR sono

gestiti secondo le normative europee, con l’obiettivo di bilanciare umanità

e legalità. Abbiamo migliorato strutture ereditate in condizioni fatiscenti

e proseguiamo sulla strada della trasparenza e della responsabilità,

lontano dalle strumentalizzazioni ideologiche. Ma le sinistre italiane,

come al solito, preferiscono lanciare accuse generiche e diffondere scenari

tanto apocalittici quanto infondati”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 13 dicembre 2024