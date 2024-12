(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

**Diritto allo studio universitario, borse per oltre 16mila studentesse e

studenti**

/Scritto da Redazione, venerdì 13 dicembre 2024/

Tutte le domande “idonee” sono state coperte e ci sono 1.204 borse di

studio in più rispetto alle 15mila erogate lo scorso anno.

È quanto emerge dalla graduatoria definitiva, pubblicata alcuni giorni fa,

relativa al bando per l’anno accademico 24/25 dell’Azienda Regionale per il

Diritto allo Studio Universitario circa l’assegnazione della borsa di

studio e del posto alloggio.

Nel complesso sono 16.187 studentesse e studenti (con cittadinanza

italiana, UE o extra UE) iscritte e iscritti agli Atenei toscani che

beneficeranno dei servizi DSU. Rappresentano la totalità di coloro che

hanno fatto domanda e sono in possesso dei necessari requisiti.

La metà di esse ed essi ovvero 7.661, risulta vincitrice anche di un posto

alloggio gratuito nelle residenze universitarie.

Sono 6.922 le studentesse e gli studenti vincitrici e vincitori di borsa di

studio iscritti all’Ateneo di Firenze, 6.143 le borsiste iscritte e i

borsisti iscritti all’Ateneo di Pisa e 3.122 le iscritte e gli iscritti

agli Atenei di Siena che accederanno alle forme di contributi – tra borsa,

posto alloggio, mensa gratuita – previste dal diritto universitario.

L’incremento del numero di vincitrici e vincitori di borsa studio è dovuto

alla scelta di Regione Toscana di innalzare le soglie dell’indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE) passato a 27mila euro da 25mila e

dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISPE) portato da 57.187,53 a

60mila.

Anche gli importi delle borse saranno più “pesanti” dell’anno scorso,

con un aumento che si aggira intorno al 5,4%. Nella fascia intermedia di

reddito ISEE la borsa vale 7.016 euro per le/i fuori sede (dai 6.657 dello

scorso anno), 4.100 euro per le/i pendolari (da 3.890 euro), 2.828 euro per

chi studia “in sede” (rispetto ai 2.683 euro dell’anno accademico

2023/2024).

“In continuità con gli anni precedenti – spiega il presidente della

Regione Eugenio Giani – siamo riusciti grazie alle risorse regionali e al

lavoro dell’Azienda Dsu non solo a soddisfare tutti gli aventi diritto alle

provvidenze, ma anche ad aumentare la platea”. “Per la Toscana il

diritto allo studio universitario costituisce una priorità delle proprie

politiche attive. Per noi rappresenta un investimento fondamentale, per lo

sviluppo del capitale umano e del tessuto economico, produttivo, culturale.

La Toscana resta una delle principali Regioni erogatrici di servizi per il

diritto allo studio universitario con Giovanisì, il nostro progetto

regionale per l’autonomia dei giovani che viene preso a modello da tante

regioni d’Europa”.

“Sono orgogliosa della scelta di ampliare la platea di beneficiarie e di

beneficiari della borsa studio universitaria, di aver consentito a oltre

1.200 studentesse e studenti in più rispetto all’anno precedente di

accedere ai servizi che attraverso la nostra Azienda Regionale per il

Diritto allo Studio Universitario eroghiamo. Ancora una volta in Toscana

non esiste la figura della studentessa idonea non beneficiaria/dello

studente idoneo non beneficiario, ovvero tutte le studentesse e gli

studenti che hanno i requisiti per poter ottenere la borsa studio nella

nostra regione se la vedono garantita” sottolinea l’assessora

all’Università, ricerca e diritto allo studio universitario Alessandra

Nardini. “A questo si aggiunge l’aumento del valore delle borse studio, in

una fase in cui sono tantissime le famiglie in difficoltà”, prosegue

Nardini, che ricorda la maggiorazione della borsa per studentesse che

scelgono percorsi afferenti alle cosiddette materie STEM, “perché anche

questo può aiutarci a superare la segregazione orizzontale che le donne

vivono nel mondo del lavoro e che inizia persino nei percorsi di studio,

consentendoci così di evitare che la presenza femminile sia quasi

esclusivamente relegata ad alcuni ambiti e scarsissima in altri, come

appunto quelli scientifici e tecnologici a causa di pregiudizi, stereotipi

e ruoli di genere”. Così come ricorda “la maggiorazione per

studentesse e studenti con disabilità”, perché “il diritto allo studio

deve essere garantito a tutte e tutti, nessuna e nessuno escluso”. “Sul

fronte del diritto allo studio – torna a ribadire in conclusione

l’assessora – non vogliamo fare passi indietro, ma solo passi avanti. A

questo riguardo ci preoccupa la prospettiva di riduzione dei fondi che il

Governo metterà a disposizione del diritto allo studio in futuro: per il

prossimo anno accademico i fondi straordinari del PNRR non saranno più

disponibili e per l’anno accademico 2026/2027 si prevede una riduzione del

Fondo Integrativo Statale di 250 milioni di euro. Non accettabile che si

pensi di lasciare sole le Regioni che hanno ampliato la platea di

beneficiarie e di beneficiari e aumentato il valore delle borse”.

“Continuiamo a permettere a molti giovani capaci e meritevoli con redditi

familiari non elevati di raggiungere il massimo livello di istruzione – è

il commento del Presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio Marco

Del Medico – con una percentuale di borsisti fra le più alte d’Italia