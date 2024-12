CONTINUITÀ TERRITORIALE AEREA: ASSESSORA MANCA, LA REGIONE OTTIENE PIU’ VOLI E NUOVI ORARI SUI COLLEGAMENTI DA ALGHERO. PRIMO VOLO PER LINATE ALLE 7

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Cagliari, 13 dicembre 2024 – “Aumentano i voli in continuità territoriale tra l’aeroporto di Alghero e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con orari molto più comodi per i passeggeri sardi”. Lo annuncia l’assessora dei trasporti, Barbara Manca, dopo l’incontro in videoconferenza svoltosi, oggi, con Ita Airways, vettore che si era aggiudicato il collegamento con onere di servizio pubblico (OSP).

NUOVI VOLI E CAMBIO DI ORARI

Su entrambe le tratte Ita Airways ha aggiunto una coppia di voli che diventano ora strutturali.

Alghero – Milano Linate

Il primo volo dal Riviera del Corallo verso Milano Linate partirà alle ore 7.00 e non più alle 8.55, accogliendo pienamente le istanze manifestate dal territorio per la necessità di un volo che consentisse ai cittadini sardi di raggiungere il capoluogo lombardo la mattina presto e avere così più tempo a disposizione per assolvere a questioni sanitarie, lavorative o di studio. Slitta decisamente in avanti anche il ritorno con partenza prevista alle 22.00.

Lo schema complessivo è il seguente:

AHO-LIN: 7.00, 9.15, 19.45;

LIN-AHO: 7.20, 17.50, 22.00

I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

Alghero – Roma Fiumicino

Il collegamento con la Capitale si arricchisce di una coppia di voli nel primo pomeriggio, fascia al momento scoperta. Il nuovo volo pomeridiano dal Riviera del Corallo al Leonardo da Vinci partirà alle 15.20, lungo la direttrice opposta alle 13.30.

Lo schema complessivo è il seguente:

AHO-FCO: 7.00, 11.30, 15.20, 19.20;

FCO-AHO: 9.00, 13.30, 17.30, 21.35.

I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 20 dicembre 2024.