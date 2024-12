Comunicato stampa: Lavori pubblici. Scuola Primaria “E. Fermi” di Pisignano durante l’estate verrà rinnovata una parte degli infissi esterni.

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Comunicato stampa

Approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di efficientamento energetico della

Scuola Primaria “E. Fermi” di Pisignano.

Durante l’estate verrà rinnovata una parte degli infissi esterni

La Giunta comunale ha approvato l’intervento di manutenzione della Scuola Primaria “E.

Fermi” di Pisignano, che ha come obiettivo il miglioramento dell’efficientamento energetico

dell’edificio scolastico.

Il progetto ha un costo complessivo di 130.000 euro e sarà interamente finanziato con

contributi statali per investimenti relativi a opere pubbliche di efficientamento energetico e

sviluppo sostenibile, previsti dalla legge di bilancio del 2019.

Si tratta di un intervento che permetterà la sostituzione dei vecchi infissi delle aule per la

didattica, con nuovi infissi ad alte prestazioni termiche ed acustiche.

I nuovi infissi sono termoisolanti, antisfondamento, con tutte le caratteristiche previste dalle

normative sulla sicurezza e in grado di garantire un adeguato ricambio d’aria dei locali.

Si prevede di affidare l’intervento entro la fine dell’anno, mentre i lavori verranno eseguiti

durante la stagione estiva, per non interferire con le attività didattiche.

Il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti: “Si tratta di

un altro intervento che va nella direzione di migliorare la qualità ed il comfort delle nostre

scuole. La riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, attraverso azioni di

efficientamento energetico o azioni di adeguamento sismico, è uno degli aspetti concreti che

dimostra l’attenzione di questa amministrazione verso le politiche di sostenibilità ambientale e

cura del territorio”.

Cervia, 13 dicembre 2024

