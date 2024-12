Comunicato Stampa. AdEPP accoglie le modifiche al disegno di legge sulla concorrenza: un equilibrio tra tutela previdenziale e sviluppo innovativo

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

equilibrio tra tutela previdenziale e sviluppo innovativo

L’ Associazione degli Enti Previdenziali Privati esprime la propria

soddisfazione per le modifiche introdotte al disegno di legge sulla

concorrenza, che rappresentano il giusto compromesso per salvaguardare

gli equilibri economico finanziari delle Casse di previdenza e

incentivare nello stesso tempo gli investimenti nel mercato delle

start-up innovative.

La nuova formulazione del provvedimento, che recepisce alcune delle

proposte avanzate dall’ AdEPP, prevede che gli investimenti qualificati

in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital debbano rappresentare

almeno il 5% del paniere di investimenti qualificati risultanti dal

rendiconto dell’esercizio precedente. Tale quota salirà progressivamente

al 10% a partire dal 2026. Superata quindi la previsione iniziale – più

vincolante – che riduceva all’8% la quota dell’attivo patrimoniale

destinabile agli investimenti qualificati prevedendo un ulteriore 2% da

destinare esclusivamente al venture capital. Inoltre, una specifica

clausola di salvaguardia consente il riconoscimento retroattivo dei

benefici fiscali per gli investimenti già effettuati in start-up

innovative prima dell’entrata in vigore della legge.

“Si tratta di un compromesso che ci vede favorevoli,” fa sapere l’ADEPP,

“perché tiene conto della peculiarità dei nostri Enti di previdenza che,

vale pena sottolineare ancora una volta, pur essendo riconosciuti come

investitori qualificati, perseguono innanzitutto una finalità di

pubblico interesse: erogare prestazioni pensionistiche

costituzionalmente garantite. Questo li obbliga a effettuare

investimenti prudenti e garantiti.

Pur credendo nel mercato del venture capital, verso il quale abbiamo

destinato già parte dei nostri investimenti, la formulazione originaria

del provvedimento ci avrebbe esposti a rischi eccessivi, considerando

che il mercato del venture capital in Italia è ancora in fase di

sviluppo. Le modifiche apportate consentono di bilanciare l’esigenza di

sostenere l’innovazione con la necessità di una gestione prudente e

responsabile delle risorse previdenziali.

Ringraziamo i rappresentanti di Governo e Parlamento che hanno

dimostrato sensibilità e ascolto, accogliendo le nostre richieste e

lavorando in una logica di condivisione per il bene del Paese”.

