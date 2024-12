Capodanno in Sala Banti con lo spettacolo “Caffè con i cantautori”

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Martedì 31 dicembre si festeggia la fine dell’anno con la performance de “Le Signorine”. Teatro e musica di qualità a prezzi popolari. Lo spettacolo è promosso dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo nell’ambito della programmazione della stagione in Sala Banti. Fuori abbonamento

Il Comune di Montemurlo è Fondazione Toscana onlus propongono un ultimo dell’anno a teatro con una proposta di qualità artistica ma a prezzi popolari (18 euro). Fuori abbonamento, martedì 31 dicembre dalle ore 22,30 per la notte di San Silvestro alla Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) arrivano Le Signorine con il “Caffè con i cantautori”. Uno spettacolo con Claudia Cecchini, Lucia Agostino, Benedetta Nistri, voci, Pietro Guarracino, chitarra, Tommaso Faglia, contrabbasso, Duccio Bonciani, percussioni; Francesco Giorgi, arrangiamenti. Le Signorine è un progetto che nasce nel 2019 dalla volontà di tre giovani ragazze, che accomunate dalla stessa passione per la musica scoprono il gusto di intrecciare le loro voci cantando in terzetto. Dedicato alla musica di alcuni tra i più importanti cantautori italiani, un “caffè con i cantautori” è un concerto cantato e suonato dal vivo, nel pieno stile del trio vocale Le Signorine. Filo conduttore è l’eleganza e la poesia che caratterizzano tutti i pezzi scelti, accuratamente riarrangiati per trio vocale. In questo concerto le Signorine scelgono un’atmosfera incantata, quasi onirica trasportando il pubblico nella magia che solo la musica dei cantautori italiani riesce a trasmettere. Gli accessori, le acconciature e i costumi dello spettacolo sono ricercatamente vintage e curati nei minimi dettagli. «Il Capodanno a teatro è una tradizione che ogni anno ci dà grande soddisfazione- spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Una proposta artistica di qualità che sa divertire e coinvolgere e regala alcune ore di spensieratezza e allegria. Un buon modo per festeggiare e brindare in compagnia»

