(ARC) Stabilit: Zilli, manovra solida che guarda al futuro

13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Ammontare record di 6 miliardi e 242 milioni

Trieste, 13 dic – “L’importanza di questa manovra non risiede

soltanto nei numeri poderosi – visto che rispetto all’ultimo

biennio abbiamo aggiunto risorse per 1 miliardo e 160 milioni di

euro – ma anche nel fatto che oltre alla spesa per investimenti,

che continua a essere una vocazione principale della Giunta

regionale con una dotazione di 840 milioni di euro, abbiamo

rafforzato tutta la spesa corrente nelle varie missioni del

bilancio con oltre 517 milioni. Ci? permette a tutte le direzioni

di coprire le linee strategiche e di porre al centro degli

interventi la persona: la famiglia, la salute e le risposte date

agli Enti locali con una garanzia per le loro spese di

funzionamento”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.

“Quello del Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto l’assessore – ?

un bilancio solido e oggettivamente improntato alla stabilit? da

qui agli anni futuri, grazie alla rinegoziazione dei Patti

finanziari operata con il presidente Fedriga. ? una manovra che

agisce con forza in tutti i settori strategici, che rende

attrattiva la nostra regione e che guarda con attenzione agli

appuntamenti speciali dei prossimi anni, in particolare il

Giubileo e il cinquantennale del terremoto del ’76”.

La manovra ammonta complessivamente a 6.242,61 mln. Di questi

3.564,49 vanno a Salute politiche sociali e disabilit?, 680,95 ad

Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche

dell’immigrazione, 642,2 a Infrastrutture e territorio, 238,75 a

Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, 214,73 alla Direzione

generale, 200,03 a Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile, 184,90 ad Attivit? produttive e turismo, 145,08 a

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi,

113,13 a Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, 106,00 a

Finanze, 103,14 a Cultura e Sport.

