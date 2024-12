(ARC) Ambiente: Scoccimarro, importante promuovere sostenibilit nel calcio

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

un’iniziativa che l’Amministrazione regionale appoggia con grande

convinzione perch? rafforza quei messaggi e quelle misure volte a

diffondere l’importanza della sostenibilit? ambientale,

strategica per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Non ? un

caso che recentemente abbiamo varato una norma per

l’organizzazione di eventi ecosostenibili, stanziando due milioni

di euro a disposizione delle realt? sportive e culturali

impegnate nella realizzazione di manifestazioni in grado di avere

una grande sensibilit? verso le tematiche di carattere ecologico”.

Lo ha affermato l’assessore alla Difesa dell’Ambiente Fabio

Scoccimarro che ? intervenuto alla presentazione della campagna

con un videomessaggio.

Proposta da Marevivo, la fondazione con pi? di 35 anni di

esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse, e portata

avanti in collaborazione con Udinese Calcio e Bat Italia, la

campagna “One Mission, One Planet” punta a sensibilizzare i

tifosi sulla valenza di ogni gesto individuale per raggiungere

una vittoria ancora pi? significativa: rendere il calcio uno

sport sostenibile a partire dal Bluenergy Stadium di Udine.

Nel corso della presentazione ? stato ricordato infatti che il

calcio europeo, secondo recenti stime, produce circa 750mila

tonnellate di rifiuti, ovvero una quantit? superiore a quella

prodotta annualmente da un Paese come il Liechtenstein. Un dato

che mette in evidenza l’urgenza di adottare misure concrete per

mitigare l’impatto dei grandi appuntamenti calcistici.

“Va rivolto un plauso ai promotori di questa interessante

campagna. Lo sport ? infatti – ha sottolineato Scoccimarro – uno

strumento straordinariamente efficace per veicolare valori

positivi come lo spirito di collaborazione, il desiderio di

raggiungere un risultato, il senso di appartenenza a un gruppo,

la voglia di competere e mettersi in gioco, la disciplina,

l’impegno costante e il sacrificio. Valori particolarmente

importanti per i giovani che rappresentano il presente e il

futuro della nostra societ?”.

“Proprio cogliendo questa forza dello sport nel trasmettere

messaggi e valori positivi, nel tempo – ha aggiunto l’esponente

della Giunta Fedriga – abbiamo deciso di istituire un pacchetto

di misure, con una dotazione di oltre 20 milioni di euro, volto a

incentivare le societ? e le associazioni sportive impegnate da

una parte a garantire la sostenibilit? ambientale dei loro eventi

e dall’altra interessate anche a efficientare le strutture sotto

il profilo sia energetico che idrico”.

