(ACON) BILANCIO. BUNA (LEGA): 90MILA EURO A UNIVERSIT TERZA ET

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “L’importante opera sociale delle Ute

? innegabile, per questo ho presentato un emendamento con cui

stanziamo 90mila euro per concedere un contributo aggiuntivo

finalizzato a concorrere alle spese per lo svolgimento delle loro

attivit? culturali e didattiche istituzionali”. Cos? Lucia Buna,

consigliera regionale del Gruppo Lega, presenta in una nota

l’emendamento con cui “diamo ossigeno per l’anno 2025 alle

universit? della terza et? e della libera et? comunque

denominate, affinch? possano svolgere le loro attivit? nel

migliore dei modi”.

“Anche lo scorso anno – fa presente la consigliera Buna – ho

voluto stanziare 150mila euro. Si tratta di un investimento

importante per sostenere l’apprendimento e la partecipazione alle

attivit? culturali didattiche e motorie offerte dalle Ute, che

contribuiscono a evitare l’isolamento che porta l’essere usciti

dal mondo lavorativo e rafforzano anche la figura dei nonni”.

