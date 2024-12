(ACON) BILANCIO. BULLIAN (PAT-CIV): PER LA SANIT NECESSARIO CAMBIO DI ROTTA

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 13 dic – Enrico Bullian, consigliere regionale

del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, sottolinea in un a nota,

dopo averlo fatto in Aula, “due temi cruciali per la sanit?

regionale, che sono o saranno trattati in questi giorni: la

mobilit? sanitaria interregionale, evidenziata dal rapporto

Agenas, e il Piano della rete oncologica regionale (Pror),

recentemente licenziato dalla Giunta Fedriga lo scorso 6

dicembre”.

“Il Pror rappresenta la madre di tutte le riorganizzazioni

ospedaliere – sostiene Bullian – e deve procedere specializzando

le strutture e aumentando gli standard di sicurezza nella cura.

Deve procedere senza farsi intrappolare da interessi particolari.

Mi auguro che la razionalizzazione della chirurgia oncologica,

gi? annunciata dall’assessore regionale, venga attuata senza

ulteriori ritardi. Questa era una necessit? che andava affrontata

da anni. Sottolineo l’importanza di basare il Piano su criteri

oggettivi e basi scientifiche. Se il percorso sar? cos?

impostato, ci potranno essere convergenze”.

“Il rapporto Agenas – avverte il consigliere – ha evidenziato un

dato allarmante: il Friuli Venezia Giulia ? passato da un saldo

attivo nella mobilit? sanitaria interregionale fino al 2018 a un

saldo passivo a partire dal 2019, ancor prima della pandemia. Ci

sono anche 19 milioni di euro spesi per prestazioni sanitarie

fuori regione che riguardano cure di medio-bassa intensit?, un

dato che deve essere approfonditamente analizzato. Nel Nord

Italia, solo il Fvg e la Liguria registrano un saldo negativo, un

chiaro segnale di criticit?. La proposta dell’Assessore regionale

di potenziare il ricorso al privato accreditato come unica

soluzione ? una visione opinabile”.

“La priorit? deve essere di migliorare l’organizzazione del

sistema pubblico, come miglior antidoto verso l’esodo dei

professionisti verso il privato e per ri-equilibrare la pendenza

del piano inclinato sempre pi? marcata verso il privato. Una

sanit? pubblica forte ? il pilastro per garantire equit? e

qualit? delle cure. Per affrontare questi nodi, le prossime

imminenti nomine nei vertici della sanit? devono basarsi sul

merito e sulle competenze, non su altri criteri”, cos? ancora

Bullian.

“Auspico siano migliori delle recenti nomine Ater da parte di

questa amministrazione regionale, che sono andate in direzione

opposta. Alla luce del peggioramento del servizio sanitario

regionale, percepito dalla popolazione e confermato dai dati

sanitari regionali – commenta ancora l’esponente di opposizione

-, sarebbe opportuno valutare un rinnovo ai vertici aziendali per

imprimere un cambio di rotta”.

“Infine, un augurio al nuovo disability manager dell’Azienda

sanitaria Asugi, Brandolisio. Confido che possa contribuire a

rafforzare le politiche di inclusione e attenzione verso le

persone con disabilit? nel nostro Sistema sanitario regionale,

tenendo presente che ? necessario intervenire anche sulle circa

600 assunzioni mancanti di persone con disabilit? (collocamento

mirato legge 68/1999) nelle aziende sanitarie regionali. Il

pubblico – chiosa Bullian – deve dare l’esempio in materia”.

