(ARC) Stabilit: Amirante, 638 mln per infrastrutture, Tpl, viabilit e casa

Pordenone, 12 dic – “Con l’approvazione della legge di

Stabilit? 2025 si sono stanziati 638 milioni sul 2025 a favore

di infrastrutture, trasporto pubblico locale, viabilit? e

rigenerazione urbana, edilizia scolastica, prima infanzia.

Abbiamo voluto per? concentrare una buona parte di risorse, pari

a circa 58 milioni, a supporto del nuovo disegno di legge sul

sistema casa e sulle politiche abitative che ? uno dei pilastri

del mandato di governo e che arriver? in Aula nei primi mesi del

prossimo anno. A ci? si aggiungono 70 milioni per il fotovoltaico

e 25 milioni per il sociale casa e prima infanzia”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alle

Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo

l’approvazione dell’articolato relativo alle sue competenze che

rientra nella manovra di Stabilit? 2025.

“La legge di riforma delle politiche abitative regionali – ha

sottolineato Amirante rivolgendosi all’Aula – rinnover? l’attuale

legge regionale 1 del 2016. Sar? data maggiore centralit? al

ruolo delle Ater come soggetti gestori del patrimonio immobiliare

che dovr? essere ampliato e messo a disposizione dei cittadini in

modo pi? incisivo”.

“Ma l’obiettivo – ha evidenziato l’assessore – ? quello di

intervenire su tutti gli aspetti dell’abitare, compreso il social

housing e le altre forme innovative, con una visione complessiva

che sta coinvolgendo, in un confronto reale, non solo i Comuni ma

tutte le realt? territoriali e i portatori di interesse che

gravitano attorno alla filiera della casa. Oltre a mantenere

l’edilizia sovvenzionata e l’edilizia convenzionata, in capo alle

Ater e con il coinvolgimento di imprese di costruzione e Comuni

per calmierare i prezzi, si perfezioneranno anche strumenti di

sostegno ai privati per acquisto e recupero di abitazioni da

destinare a prima casa. Oltre – ha annunciato Amirante – a

strumenti di sostegno alle locazioni per lavoratori e famiglie

che arrivano in regione per lavoro all’interno di un sistema di

welfare che renda maggiormente attrattivo il nostro territorio”.

“L’obiettivo ? di rivolgerci – ha sostenuto l’esponente

dell’Esecutivo Fedriga – alla popolazione della nostra regione,

trovare leve per abbassare i prezzi di accesso al mercato e

sostenere le “fasce grigie”, cio? coloro i quali non hanno un

Isee sufficientemente basso per accedere agli alloggi di edilizia

sovvenzionata, ma non dispongono nemmeno di redditi adeguati per

rivolgersi al mercato immobiliare ordinario”.

Sempre nell’ambito del sistema casa, tra le voci maggiori di

spesa delle Stabilit?, figurano i 70 milioni destinati al bando

per gli incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici da

parte dei privati. “Risorse – ha precisato l’assessore – che

renderanno possibile la copertura delle istanze almeno fino alla

prossima estate nell’ambito di una iniziativa della Regione che

ha riscosso particolare successo”.

Rispetto poi alle maggiori poste di bilancio, Amirante ha

evidenziato gli importanti investimenti a beneficio del trasporto

pubblico locale (dove vengono confermate tutte le agevolazioni

per il trasporto ferroviario e su gomma per studenti, famiglie e

over-65) per circa 240 milioni e per la viabilit? regionale

(circa 118 milioni). A questi importi si aggiunge un contributo

straordinario di quasi 10 milioni di euro per azioni a favore del

personale e il miglioramento della sicurezza e qualit? dei

servizi di Tpl.

“Sul fronte viabilit? – ha illustrato l’assessore – sono previsti

oltre 6 milioni nel 2025 per la manutenzione straordinaria,

mentre sono oltre 57 i milioni per risorse trasferite per

manutenzione ordinaria in capo agli Edr e per la manutenzione

ordinaria e spese di funzionamento in capo a Fvg Strade. Un

ulteriore finanziamento riguarda il consolidamento del ponte sul

Meduna di Pordenone che beneficer? di ulteriori 23 milioni”.

