(ACON) BILANCIO. DI BERT (FP): INCENTIVI GREEN PER ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

(ACON) Trieste, 12 dic – "Sono fondi che confermano la politica

green attuata da questa amministrazione regionale, attraverso

delle iniziative in grado di produrre effetti in proiezione

pluriennale. Ma sono anche la conferma della vicinanza a tutti

quegli enti che, senza fini di lucro, promuovono e realizzano

attivit? di interesse generale”.

Lo dice, in una nota, il capogruppo di Fedriga presidente, Mauro

Di Bert, sui contenuti di un emendamento, presentato dal gruppo e

approvato dall’aula, durante la seduta dedicata alla legge

finanziaria, con la previsione incentivi economici alle

associazioni senza scopo di lucro, per la realizzazione di

impianti fotovoltaici, impianti di accumulo di energia elettrica

o impianti solari termici, al servizio di immobili di propriet?.

“Un provvedimento atteso – continua Di Bert -, che d? una

risposta concreta a un’esigenza manifestata dal mondo

dell’associazionismo di promozione sociale che svolge attivit? di

interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi

avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri

associati. Ma anche il proseguo di un percorso avviato nella

direzione della transizione energetica, attraverso la sempre pi?

capillare presenza di impianti di produzione da fonti

rinnovabili”.

“Quanto introdotto con l’emendamento del gruppo Fedriga

presidente – ricorda l’esponente di maggioranza – ? finalizzato

ad estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni

regionali per l’installazione di impianti fotovoltaici,

integrando i canali contributivi esistenti con una nuova

previsione, indirizzata alle associazioni senza scopo di lucro

con sede legale o locale nel territorio regionale, che potranno

presentare domanda per fabbricati aventi categoria catastale B”.

“Importante ricordare che sar? prevista la possibilit? di

erogazione in via anticipata, a fronte di richiesta corredata da

fideiussione bancaria o assicurativa”, conclude il capogruppo di

Fedriga presidente.

