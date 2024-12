Workshop SPIRIT, De Acutis (Vigili del fuoco): “La sicurezza per il Giubileo e la collaborazione con le fedi religiose”

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

«Questa è un’occasione molto importante per garantire la sicurezza, soprattutto in questo periodo del Giubileo. Come Vigili del fuoco garantiamo la sicurezza sotto la forma più ampia, quindi anche quella della safety. Nella nostra organizzazione, in questo periodo, siamo proiettati alle attività per il Giubileo, che saranno importanti ed impegnative. Nell’ambito della discussione di oggi si è parlato anche dell’effetto generale nei confronti delle varie popolazioni e delle varie fedi religiose. In questo ambito, noi garantiamo ad uno spettro più completo alle varie ferie religiose la nostra collaborazione, la nostra vicinanza e la nostra attività di soccorso».

Lo ha dichiarato all’Agenparl Adriano De Acutis, Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma.