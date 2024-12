(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Superbonus, Calandrini (Fdi): “Macigno di debiti per i prossimi 35 anni. Questi i frutti di un populismo irresponsabile”

“Il Governo Meloni sta affrontando con responsabilità le pesanti eredità lasciate dal Movimento 5 Stelle e dal Governo Conte, come dimostra la questione del Superbonus. Questa misura, gestita in modo superficiale e senza una visione di sostenibilità, ha lasciato un macigno di debiti sulle spalle degli italiani per i prossimi 35 anni. La maggioranza attuale si è assunta il compito di correggere questi errori e garantire risposte concrete ai cittadini, con politiche mirate e sostenibili. Non possiamo più permetterci di far gravare sulle future generazioni gli errori di un populismo irresponsabile. È tempo di guardare avanti, con serietà e con una visione chiara per il futuro del Paese.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

