Macron tenta di formare un nuovo governo con la sinistra, escludendo Le Pen – Editoriale

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

La fragile tregua politica in Francia, coincisa con la riapertura della cattedrale di Notre Dame, è stata rapidamente interrotta dalla crisi politica che continua a paralizzare l’Assemblea nazionale. Il presidente Emmanuel Macron, reduce da un anno di turbolenze nel suo secondo mandato, sta ora cercando di costruire un nuovo governo, tentando di formare una coalizione con i partiti liberali e di sinistra e mettendo da parte il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen.

La crisi attuale ha avuto origine dalla decisione di Macron di indire elezioni legislative anticipate a luglio, una mossa che ha frammentato ulteriormente il panorama politico francese. Il governo formato a settembre sotto la guida di Michel Barnier, con il supporto condizionato di Le Pen e del suo RN, è stato rovesciato dopo appena 91 giorni in carica.

Barnier aveva tentato di imporre tagli alla previdenza sociale e aumenti fiscali, provocando l’alleanza tra RN e il partito di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP), che ha votato una storica mozione di sfiducia. Questo evento ha segnato il mandato più breve per un primo ministro nella storia moderna della Francia.

Con il fallimento del precedente governo e l’assenza di una maggioranza solida, Macron sta ora tentando di costruire un’alleanza con i partiti di sinistra, escluso il RN. Dopo un incontro all’Eliseo con Marine Tondelier, leader del partito verde Écologistes, Macron ha espresso chiaramente la sua intenzione di non fare affidamento sul partito di Le Pen per governare:

“Il Presidente della Repubblica ha insistito più volte sul fatto che tutti si sono impegnati a non mettersi più nelle mani del Raggruppamento Nazionale,” ha riferito Tondelier ai giornalisti.

Tuttavia, l’aritmetica parlamentare rende questa impresa complessa. Con solo 165 deputati fedeli a Macron e l’esclusione dei 140 rappresentanti del RN, la formazione di una coalizione richiederebbe una partnership con il Nuovo Fronte Popolare, che rappresenta la sinistra.

Nonostante l’intento di Macron, permangono dubbi sulla fattibilità di una coalizione con il NFP. La sinistra e i liberali potrebbero avere difficoltà a trovare un terreno comune su un nuovo primo ministro o su temi divisivi come austerità fiscale e politiche sociali. Inoltre, l’estrema sinistra del NFP, rappresentata da figure come Jean-Luc Mélenchon, potrebbe rappresentare un ostacolo per un’alleanza stabile.

Un altro elemento di incertezza è la decisione di Macron di non indire nuove elezioni legislative prima del termine del suo mandato nel 2027. Questa scelta potrebbe aggravare l’impasse politica, lasciando il parlamento bloccato per almeno otto mesi, fino alla prossima finestra costituzionale per nuove elezioni.

Se Macron riuscisse a formare un governo con la sinistra, Marine Le Pen e il suo RN potrebbero beneficiare politicamente dalla loro esclusione. Liberato dall’obbligo di compromessi, il partito potrebbe rafforzare il proprio ruolo di opposizione e criticare le politiche fiscali e di austerità di un governo Macronista di sinistra.

La Francia rimane nel caos politico, con un governo instabile e un parlamento frammentato. Il tentativo di Macron di costruire una coalizione con la sinistra potrebbe rappresentare un’opportunità per superare l’impasse, ma le tensioni ideologiche e la mancanza di fiducia reciproca rendono incerta la possibilità di una risoluzione a breve termine. Per ora, il futuro della politica francese rimane altamente imprevedibile.