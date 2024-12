LA GIUNTA APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 – Comune di Ancona – Ufficio stampa

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

LA GIUNTA APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Ammonta a 143 milioni di euro, incluse le spese finanziate da entrate vincolate, la spesa corrente, compreso il rimborso delle rate dei mutui, prevista per il 2025 del bilancio preventivo 2025-2027, approvato nel corso dell’ultima riunione di giunta. Si tratta di un documento che in primo luogo garantisce la prosecuzione dei servizi essenziali, orienta l’azione amministrativa in particolare sul settore delle manutenzioni e dei lavori pubblici e risponde all’esigenze di riorganizzazione e rinnovamento della macchina comunale.

Come già anticipato dal sindaco Daniele Silvetti immediatamente dopo l’approvazione, “il 2025 sarà un anno dedicato ai cantieri, al decoro e alle manutenzioni”.

“Gli uffici hanno fatto un lavoro importante – entra nel merito il vicesindaco e assessore al Bilancio Giovanni Zinni – di concerto con le Aziende partecipate e sono riusciti a trovare anche piccole economie e a garantire come punto di partenza tutte le cifre necessarie a coprire le obbligazioni, i contratti e gli impegni già assunti per il mantenimento dei servizi essenziali. Questo è un risultato non scontato in una fase delicata in cui l’inflazione e gli accadimenti legati alla politica internazionale hanno inciso anche nella vita dei Comuni. Riusciamo a partire con tutte le coperture necessarie, nella piena speranza che potremo in seguito attingere a maggiori risorse per soddisfare le esigenze della nostra comunità. Saremo quindi in grado, nel corso dell’anno, di procedere con diverse variazioni di bilancio per incrementare le entrate al fine di garantire quelle eccellenze in più che fanno parte della nostra visione politica”.

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, si segnala la rimodulazione di alcune tariffe, come ad esempio quelle cimiteriali e la tariffa media delle zone blu già annunciate nei giorni scorsi; l’efficientamento, già avviato nel 2024, dell’attività di recupero dell’evasione con il miglioramento della capacità di riscossione che ha consentito di procedere ad un minore accantonamento di risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Su quest’ultima attività, l’assessore Zinni ha espresso il proprio plauso dei confronti della società AnconaEntrate.

Come sottolineato inoltre dall’assessore, l’atteggiamento precauzionale nella previsione iniziale di alcuni stanziamenti richiederà necessariamente una serie di variazioni di bilancio in corso d’opera, man mano che si renderanno disponibili ulteriori risorse derivanti dalla sinergia con lo Stato, con la Regione e con le stesse Aziende partecipate.

Per quanto riguarda i nuovi mutui, l’assessore al Bilancio sottolinea come quelli contratti dall’Amministrazione nel 2024 siano finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e di manutenzione strategiche, come ad esempio la nuova impiantistica e il nuovo rivestimento interno della galleria del Risorgimento, piazza della Repubblica e il parcheggio nell’area portuale di via Mattei.

I cardini della spesa

Nonostante l’aumento “tecnico” di alcuni capitoli di spesa (come ad esempio quote dei mutui e costi del personale), il bilancio destina risorse importanti alle manutenzioni.

Per il personale la spesa aumenterà di circa 1 milione di euro, anche per effetto del rinnovo contrattuale. Sono 98 i nuovi assunti nel 2024 (a fronte di 64 cessazioni), di cui 34 in area tecnica e 20 nella Polizia Locale.

A conferma della vocazione del bilancio preventivo, focalizzato su lavori pubblici, manutenzioni e decoro, sta il fatto che i settori dei tecnici, degli operai e della Polizia locale sono tra quelli ritenuti strategici in termini di reperimento di nuovo personale.

Un importante percorso che è stato avviato è quello della costituzione della nuova Azienda unica dei rifiuti, una scelta di visione e di lungo respiro, con l’obiettivo di portare nel medio periodo all’efficientamento della raccolta differenziata e ad una gestione più virtuosa con diminuzione del costo del servizio e, in prospettiva, alla riduzione della TARI.

MISSIONI preventivo 2024 preventivo 2025 differenze 2025-2024

2 Giustizia 208.667,95 202.465,25 -6.202,70

7 Turismo 64.747,60 138.247,60 73.500,00

11 Soccorso civile 52.000,00 252.000,00 200.000,00

13 Tutela della salute 437.197,76 428.190,00 -9.007,76

14 Sviluppo economico e competitività 662.819,01 655.173,25 -7.645,76

19 Relazioni internazionali 5.000,00 6.815,36 1.815,36