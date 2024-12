(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Industria. Pogliese (FdI): Dal Governo due anni di atti concreti

“Dalla relazione del ministro Urso in commissione Industria del Senato si percepisce finalmente una chiara visione di politica industriale, finalizzata a dare autonomia strategica e indipendenza energetica al nostro Paese. Sono rimasto altresì deluso da alcuni passaggi degli interventi dell’opposizione, che accusano il ministro di poca concretezza. A tal proposito ricordo che questo Governo, già due anni fa, con il dl Aiuti quater, ha abbassato da 12 a 9 miglia il divieto di estrazione del gas in mare. Grazie a quella norma, noi possiamo oggi estrarre oltre 15 mld di metri cubi di metano. Per non parlare poi – e lo rilevo con particolare sensibilità da siciliano – del dl Lukoil, che ha risolto un problema occupazionale ed energetico, e il dl Materie prime critiche, misura ambiziosa di rilancio della politica mineraria. Si tratta di atti concreti, molto più eloquenti di fiumi di parole dei denigratori”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica