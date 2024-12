Gli indimenticabili del Cinema Italiano: al Teatro Tasso di Sorrento, diretto da Massimiliano Gallo, dal 13 al 27 dicembre, la rassegna che omaggia i grandi protagonisti del cinema. Da Marcello Mastroianni e Vittorio De Sica a Gian Maria Volonté e Mariangela Melato, da Alberto Sordi e Anna Magnani a Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Massimo Troisi e Totò.

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 *Gli Indimenticabili del Cinema Italiano*

*Dal 13 al 27 dicembre 2024*

*Teatro Tasso – Sorrento*

*Piazza Sant’Antonino, 25*

*Ingresso gratuito*

Al *Teatro Tasso di Sorrento* *arrivano i capolavori del cinema italiano*.

Dal 13 al 27 dicembre la sala teatrale sorrentina, diretta da *Massimiliano

Gallo*, ospita la rassegna cinematografica prodotta da *Ufficio K* e

finanziata dalla *Regione Campania – Film Commission*.

*Gli Indimenticabili del Cinema Italiano* è un ciclo di *10 film che hanno

fatto la storia* della cinematografia del nostro paese. Una serie di omaggi

ai grandi protagonisti di pellicole iconiche, entrate a far parte

dell’immaginario collettivo. Da *Marcello Mastroianni* e *Vittorio De Sica *

a *Gian Maria Volonté* e* Mariangela Melato*, da *Alberto Sordi* e *Anna

Magnani* a *Vittorio Gassman* e *Nino Manfredi*. Senza dimenticare *Massimo

Troisi *e Antonio De Curtis, in arte *Totò*. Dieci straordinari

protagonisti di oltre 50 anni di storia del cinema italiano, celebrati

attraverso gli appuntamenti della rassegna, che prevede anche *workshop *e

* incontri* con artisti e addetti ai lavori.

Ad inaugurare il ciclo di proiezioni (venerdì 13 dicembre ore 10:30) sarà “*La

dolce vita*” di *Federico Fellini*, per ricordare la figura di *Marcello

Mastroianni*. Il film, tra i capolavori assoluti del cinema mondiale,

rappresenta un viaggio all’interno della mondanità romana alla fine degli

anni cinquanta e vede come protagonista insieme a Mastroianni, l’attrice

svedese *Anita Ekberg*. Vincitrice della Palma D’Oro al Festival di Cannes,

La Dolce Vita è una pellicola conosciuta in tutto il mondo, anche dalle

generazioni più giovani. Un film eterno, diventato un’icona e un simbolo di

italianità.

La rassegna “Gli Indimenticabili del Cinema” proseguirà sabato 14 dicembre

alle ore 10.30 con il film “*Nell’anno del Signore*” (1969), scritto e

diretto da *Luigi Magni*, con *Nino Manfredi* nel ruolo di protagonista.

Domenica 15 dicembre (ore 10:30), invece, è la volta dell’omaggio a *Totò* con

“*Guardie e Ladri*” del 1951. Una commedia neorealista nata dalla

collaborazione artistica tra i registi *Mario Monicelli *e* Steno* che darà

a Totò la gioia di premi e riconoscimenti da parte della critica per la sua

straordinaria prova attoriale. La prima in un ruolo drammatico.

Il programma della rassegna prosegue il 16 dicembre sempre alle ore 10:30

con “*Un americano a Roma*”, film comico del 1954, diretto da *Steno* e

interpretato da *Alberto Sordi* nei panni di Nando Moriconi. Martedì 17

dicembre alle ore 18, è la volta dell’omaggio alla grande *Anna Magnani*,

protagonista di “*Roma città aperta*”, film del 1945 diretto da *Roberto

Rossellini*. Mentre il 18 dicembre alle ore 18, si celebra la figura

di *Mariangela

Melato* interprete principale di “*Travolti da un insolito destino

nell’azzurro mare d’agosto*”, film del 1974 diretto da *Lina Wertmüller*.

Giovedì 19 dicembre alle 10:30, tocca a “*Indagine su un cittadino al di

sopra di ogni sospetto*”, film del 1970 diretto da *Elio Petri* e

interpretato da *Gian Maria Volonté *e* Florinda Bolkan*. Venerdì 20

dicembre alle 10:30 si proietta invece “*La Grande Guerra*”, commedia

drammatica del 1959 diretta da *Mario Monicelli*, prodotta da *Dino De

Laurentiis* e interpretata da *Alberto Sordi *e* Vittorio Gassman*. Sabato

21 dicembre alle ore 20, è in programma l’omaggio a *Massimo Troisi* con il

suo ultimo film “*Il Postino*”. Diretto da *Michael Radfort* e ispirato al

romanzo “*Il postino di Neruda*” di *Antonio Skármeta*, il film è una delle

pellicole più amate dell’attore partenopeo, che morì prematuramente poche

ore dopo la fine delle riprese.

Chiuderà “*Gli Indimenticabili del Cinema*”, il 27 dicembre alle ore 18, il

capolavoro “*Pane, amore e…*”. Il film del 1955, diretto da *Dino Risi*,

con *Vittorio De Sica *e* Sophia Loren* è il terzo e ultimo episodio della

fortunata serie della Titanus che ha influenzato il costume e la moda del

nostro paese.

Tutte le proiezioni dei film sono ad *ingresso gratuito* fino ad

esaurimento dei posti.

