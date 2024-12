Cs – Infortuni: Mattia (Pd), Cordoglio per vittime nel Frusinate

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Cordiali saluti,

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Comunicato stampa*

Infortuni: Mattia (Pd), Cordoglio per vittime nel Frusinate

Più misure e risorse per sicurezza sul lavoro

“Esprimo il mio cordoglio per l’operaio morto sul lavoro a San Vittore del

Lazio, in provincia di Frosinone, e la mia vicinanza alla sua famiglia e a

quella dell’altro operaio rimasto gravemente ferito. Secondo gli ultimi

dati sono oltre 60 le vittime sul lavoro nel Lazio da gennaio a luglio, e

che collocano la nostra regione in ‘zona arancione’: a fine luglio, il

rischio di infortunio mortale in regione (20,2 morti per milione di

occupati) risultava infatti superiore a quello medio nazionale (18,7). Una

drammatica fotografia che ci richiama come Istituzioni, a tutti i livelli,

dal Governo nazionale a quello regionale assieme a tutte le forze politiche

e parti sociali, a un maggiore senso di responsabilità affinché siano poste

in essere misure di prevenzione più incisive, rafforzati controlli e

investimenti per prevenire infortuni e morti sul lavoro”. Così la

consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Roma, 11 dicembre 2024