Comunicato Stampa – Amnistia delle multe ai no vax, Pittalis (FI): “Io voto sì, Forza Italia lascia libertà di coscienza”

Milano, 11 dicembre 2024

Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, voterà sì all’amnistia delle

multe ai no vax voluta dal governo. “Forza Italia è per la libertà di

coscienza”, ha detto ai microfoni di Radio Popolare. “L’onorevole Mulè

ha espresso un punto di vista suo personale”, ha specificato Pittalis in

riferimento alle parole del vicepresidente della Camera e deputato di

Forza Italia Giorgio Mulè, che oggi aveva detto di essere contrario alla

misura. “Il provvedimento è stato votato nel Consiglio dei ministri

anche dai ministri di Forza Italia,” ha sottolineato Pittalis,

aggiungendo però che “Forza Italia ha difeso e continuerà a difendere i

vaccini: tutelano le nostre vite e ci hanno salvato dal Covid”. “Allora

si imponeva l’obbligo, proprio perché era una misura doverosa dello

Stato”, ha continuato Pittalis. La discussione sulla decisione del

governo di abolire le multe, “a distanza di anni può essere intesa come

un gesto di pacificazione, clemenza. Il recupero delle multe sarebbe

addirittura più costoso”.

