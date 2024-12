Codacons su multe stradali stop aumento Milleproroghe

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

BOZZA, AUMENTO MULTE STRADALI CONGELATO ANCHE NEL 2025. CODACONS: BENE STOP,

NEL 2024 1,6 MILIARDI DI INCASSI GRAZIE A SANZIONI STRADALI

Bene per il Codacons lo stop all’aumento delle sanzioni stradali inserito

nella bozza del decreto Milleproroghe.

Nei giorni scorsi avevamo denunciato il rischio di aumenti del 6% per le

multe stradali a partire dal prossimo gennaio – spiega il Codacons – Con

tale norma gli automobilisti sono salvi da nuovi rincari, ma non vorremmo

che il governo decidesse poi di recuperare nel 2026 tutti i mancati

aggiornamenti degli ultimi anni, ossia dal 2020 al 2025, perché un simile

provvedimento rappresenterebbe una maxi-stangata a carico degli italiani.

Ad oggi, ricorda il Codacons, gli incassi totali per gli enti locali

che va dall’1 gennaio al 5 dicembre 2024.