Roma, 10 Dicembre 2024

PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONE ALL' "ITALIAN DEFENCE INDUSTRY DAY" IN BELGIO

Bruxelles (Belgio), 10 dicembre – “Il tessuto industriale italiano vanta eccellenze in tutti i settori nei quali il Comparto Difesa è chiamato a operare a salvaguardia della difesa e sicurezza e queste includono tutti i domini, da quello marittimo sino a quello spaziale.” ha affermato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, durante il suo intervento ufficiale all’ “Italian Defence Industry Day”, evento organizzato da ICE allo scopo di promuovere le eccellenze industriali italiane e favorire l’avvio di cooperazioni istituzionali, industriali e tecnologiche a livello internazionale.

“In scenari operativi estremamente mutevoli e a fronte di nuove tecnologie emergenti, fornire un forte impulso alla ricerca e innovazione deve essere una priorità.” sottolinea il Sottosegretario

“L’Europa è chiamata ad assumere un ruolo di crescente responsabilità a contributo della pace, stabilità e sicurezza internazionale” continua “e per questo è necessario ridurre le frammentazioni presenti nel tessuto industriale della difesa comunitario e aumentare il livello di cooperazione affinché possa realizzarsi un’economia di scala che miri all’efficienza”.

“In questo contesto l’Italia ha molto da offrire” afferma Perego “e piattaforme di dialogo come quella di oggi a Bruxelles sono fondamentali per aumentare la consapevolezza su questioni di comune interesse come la difesa e sicurezza. Lavorare insieme verso una strategia di difesa europea è l’unico mezzo che permetterà di affrontare con successo le sfide del prossimo futuro”

La presenza del Sottosegretario Perego a Bruxelles ha inoltre permesso un cordiale incontro con il neo Commissario europeo per la Difesa e Spazio, Andrius Kubilius, con il quale sono stati approfonditi diversi temi di attualità che saranno fondamentali per la presentazione del “White Paper” sul futuro della Difesa Europea come il ruolo che l’Europa deve assumere in qualità di partner strategico della NATO, consolidandosi come protagonista nello scenario internazionale per la promozione della pace e della stabilità globale.

“È necessario continuare a lavorare per superare gli attuali limiti dell’Unione Europea.” conclude Perego “Dobbiamo affrontare con decisione le divisioni e frammentazioni presenti nel tessuto industriale comunitario e sfruttare al meglio, e con approccio innovativo, tutti gli strumenti regolatori e finanziari disponibili mirando a una semplificazione procedurale. Solo scorporando le spese della Difesa dal Patto di Stabilità potremo raggiungere la competitività dell’industria europea necessaria ad affrontare le sfide presenti e future, che includono conflitti ibridi e minacce anche in nuove dimensioni, come quella cognitiva”

