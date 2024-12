Comunicato Stampa – Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi in asfalto: il Comune di Voghera approva un progetto da 180.000 euro

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Comune di Voghera

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi in asfalto: il Comune di Voghera approva un progetto da 180.000 euro

Prosegue con grande determinazione l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Voghera nella riqualificazione del patrimonio stradale cittadino. In questa direzione è stato approvato un piano di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi in asfalto, con un investimento complessivo di 180.000 euro.

I lavori, il cui avvio è previsto per la primavera del 2025, interesseranno i seguenti tratti stradali:

Strada Braide: interventi localizzati nel tratto compreso tra via Piacenza e la Greenway;

Via Prati Nuovi: interventi localizzati;

Via Cignoli: tratto da strada Pasquà a via Valverde e alzaia di via Cignoli;

Sottopasso corso XXVII Marzo / via Lomellina;

Via Pascoli: interventi localizzati.

Gli interventi risultano indispensabili a seguito degli eventi meteorici intensi registrati nella scorsa primavera, che hanno provocato un significativo deterioramento delle condizioni manutentive del demanio stradale comunale. Particolare attenzione è stata riservata alle arterie principali, che svolgono una funzione di circonvallazione, e ai sottopassi stradali strategici per il collegamento tra i quartieri periferici e i poli attrattivi dei servizi cittadini.

“Il piano di lavori approvato consiste prevalentemente nel rifacimento del manto stradale in diversi tratti che risultano in pessime condizioni – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giancarlo Gabba. L’importo stanziato conferma la grande attenzione riservata alla riqualificazione del patrimonio stradale e, di conseguenza, alla sicurezza generale, che rappresenta sempre una delle priorità fondamentali della nostra amministrazione. I lavori inizieranno nella primavera del 2025, compatibilmente con le condizioni climatiche, poiché temperature adeguate sono necessarie per garantire l’adesione ottimale dello strato di posa al terreno e conseguire risultati duraturi”.

Anche il Sindaco, Paola Garlaschelli, sottolinea l’importanza del progetto: “Questo piano di interventi rappresenta un altro passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Voghera. Investire nella manutenzione delle nostre strade significa non solo garantire una viabilità più sicura ed efficiente, ma anche valorizzare il nostro territorio e rafforzare i collegamenti tra i diversi quartieri. La nostra amministrazione, pur dovendo fare i conti con la coperta corta delle risorse, continuerà a lavorare con determinazione per rispondere alle necessità della comunità, mettendo al centro il benessere e la sicurezza di tutti”.