(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Ragazza accoltellata a Giussano, Zoffili (Lega): “Espulsione immediata per mostro recidivo”

Roma, 9 dic. – “Espulsione immediata per il delinquente marocchino che ha accoltellato a Giussano, in un centro commerciale, la sua ex, vittima lo scorso anno di una gravissima aggressione con l’acido da parte dello stesso mostro, avvenuta a Erba. Già allora l’uomo era reduce da tre denunce e un arresto, proprio per i comportamenti reiterati con minacce e molestie nei confronti della ragazza sua connazionale e mia concittadina erbese. Mi chiedo come un criminale recidivo, che avrebbe dovuto essere in galera, abbia potuto invece rimanere libero di poter commettere un atto di questo tipo. Auguro ancora una volta pronta guarigione alla giovane, mentre il responsabile dell’ignobile gesto deve scontare una durissima pena nel proprio Paese”.

Lo dichiara il deputato e Consigliere comunale della Lega a Erba Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale del partito in Lombardia.