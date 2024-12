GIUSTIZIA, M5S: UFFICI AL COLLASSO MA GOVERNO PENSA A BAVAGLIO E ATTACCA DEMOCRAZIA

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

ROMA, 9 dic.- “Mentre il servizio fornito dalla Giustizia, in particolare quella di prossimità, rallenta, arranca e forse presto collasserà, il governo non se ne accorge perché è troppo preso dall’attacco verbale e normativo alla magistratuta, dalla demolizione delle intercettazioni e dal ventaglio di bavagli che pensa di imporre. Oggi, dopo una corsa lunga mesi, taglia il traguardo quello imposto alla libertà di stampa, al diritto di cronaca e sopratutto al diritto dei cittadini a conoscere i fatti. Perchè la verità è che il primo timore del governo e di chi lo sostiene è che attraverso la pubblicazione degli atti e dei fatti giudiziari, le persone comuni vengano a sapere delle malefatte dei potenti, facendo perdere loro consenso politico. E così il governo Meloni assesta un altro colpo alla nostra democrazia malandata”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

“La giustizia – aggiungono – si sta piegando su se stessa sotto il peso delle carenze negli organici, nelle infrastrutture e anche nei servizi. Gli uffici del Giudice di Pace sono allo stremo e per questo motivo gli avvocati di tutta Italia stanno organizzando manifestazioni di protesta. Da tempo l’Organismo Nazionale Forense denuncia la situazione disastrosa dovuta alle carenze di organico tra i giudici onorari e nel personale amministrativo e ai gravi disservizi telematici e persino nella disponibilità della rete internet. Il governo Meloni però non se n’è accorto, assorto com’è nella sua certosina opera di smobilitazione del potere giudiziario e degli strumenti di indagine come le intercettazioni e nello sterilizzare chiunque voglia fare le pulci al suo operato”.

