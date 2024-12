(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 GEMELLAGGIO SPOLETO-SCHWETZINGEN: NUOVO INCONTRO IN GERMANIA

La delegazione del Comune di Spoleto ha partecipato all’inaugurazione del Mercato di Natale di Schwetzingen. L’assessore Luigina Renzi ha incontrato il Oberbürgermeister (sindaco) Matthias Steffan

Si è conclusa la scorsa settimana la visita istituzionale a Schwetzingen, città tedesca gemellata dal 2005 con il Comune di Spoleto. La delegazione, composta dall’assessora Luigina Renzi e dai funzionari allo Sport, Fabrizia Fava e al Turismo e relazioni internazionali, Simone Sensi ha incontrato il nuovo Oberbürgermeister (sindaco) Matthias Steffan, prendendo parte all’inaugurazione del Mercato di Natale di Schwetzingen – Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt, il cui primo weekend è tradizionalmente dedicato alle città gemellate.

Nel corso della missione la rappresentanza spoletina ha avuto modo di interloquire con esponenti istituzionali della città tedesca e soggetti attivi nel territorio sulla possibilità di realizzare progetti ed iniziative relativi all’anniversario per i 20 anni del gemellaggio, in programma il prossimo anno, sia in ambito culturale, che sportivo e sociale.