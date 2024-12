Comunicato stampa RETTIFICA: “Illumina il Natale”. Secondo weekend grande successo con Cristiano Malgioglio e l’accensione dell’albero.

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Comunicato stampa

“Illumina il Natale”

Cervia ha accolto turisti e visitatori nel weekend dell’Immacolata, con l’esibizione di

Cristiano Malgioglio a Milano Marittima e l’accensione del grande albero in piazza

Garibaldi

Si è concluso con grande successo il secondo weekend di iniziative di “Illumina il Natale”, il programma degli

eventi che caratterizzano la città fino al 6 gennaio 2025.

A Milano Marittima l’appuntamento clou è stato sabato pomeriggio con il Live Show di Cristiano Malgioglio,

che con le sue hit e la sua energia ha acceso il numeroso pubblico, che ha raggiunto il palco allestito nel centro

della località per prendere parte all’evento.

Il concerto dell’artista è stato preceduto dal duo musicale Potara formato da Giuseppe Panza, in arte Deku, e

Gioele Di Tommaso, in arte Jo Lizard. Il duo, molto conosciuto tra i giovani della Generazione Z per i successi

ottenuti sul palcoscenico di X Factor, ha miscelato brani della musica internazionale con altri del panorama

musicale attuale, aggiungendo a questi le sonorità avanguardistiche del gruppo.

Particolarmente apprezzato anche il Presepe artistico che dallo scorso weekend è proiettato sulla facciata della

Chiesa Stella Maris di Milano Marittima, alla Terza Traversa, ideato dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di

Milano, in occasione del Centenario di Milano Marittima del 2012. Fino al 6 gennaio 2025 dal tramonto a

mezzanotte sarà possibile ammirare l’animazione multisensoriale che racconta la Natività attraverso la

rielaborazione dell’opera di Giotto e dei suoi contemporanei.

A Cervia, il programma di Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, ha visto ieri alle

ore 17 il sindaco Mattia Missiroli e gli amministratori accendere il grande abete rosso al centro della

Piazza Garibaldi donato dal Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio, illuminato con migliaia di luci a Led.

Di grande suggestione anche la Torre San Michele, interamente vestita ed illuminata in versione natalizia

Si è deciso di rinviare l’esibizione dei cori delle scuole del territorio, che ieri non si è svolta a causa del

maltempo, e la data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Nei prossimi giorni si scopriranno le iniziative previste per il prossimo fine settimana.

Calendario dettagliato di “Illumina il Natale” e aggiornamenti in turismo.comunecervia.it/

Cervia, 9 dicembre 2024

