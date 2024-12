(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

OLTRE 32.000 VISITATORI PER LA 14ᵃ EDIZIONE DI MUSEI IN MUSICA

Grande partecipazione al Museo dell’Ara Pacis per l’ospite speciale Ariete e in piazza del Campidoglio per l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Roma, 8 dicembre 2024 – Una grande festa che ha coinvolto decine di migliaia di cittadini romani e di turisti. Sono stati infatti oltre 32.000 i visitatori che, nonostante la pioggia, hanno partecipato alla 14ª edizione di Musei in Musica 2024, affollando gli oltre 40 luoghi della città diffusi dal centro alle periferie, tra musei, spazi espositivi, università e sedi istituzionali, eccezionalmente aperti in orario notturno.

In particolare, grande affluenza in piazza del Campidoglio, con oltre 10.000 spettatori che hanno raggiunto il colle capitolino per visitare le bellezze del museo pubblico più antico del mondo e per assistere al concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ballando al ritmo della pizzica salentina. Un appuntamento trascinante, aperto con l’ipnotica Taranta di Lizzano e proseguito con le hit più amate dal pubblico: Pizzicarella, Pizzica di San Vito e Lu Rusciu de lu mare. Finale, come da tradizione, con Calinitta.