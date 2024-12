(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Ore 15 – L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari partecipa alla presentazione del corso antitruffa rivolto agli over 65: “Stavolta non ci casco”, promosso da roma capitale, in collaborazione con acli roma e polizia di stato (teatro parrocchiale S. Bonaventura da Bagnoregio – via Marco Calidio, 22).

Ore 9.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del progetto dei Carabinieri Forestali per il monitoraggio integrato delle foreste urbane e vetuste “Smart Forest Monitoring” (Palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119/a).