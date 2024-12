20 tecnici enti locali a corso su tecnologie informazione geografica

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: FORMATI UNA VENTINA

DI TECNICI COMUNALI E DI COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL FVG

Tecnologie dell’informazione geografica utili all’analisi e alla gestione del territorio

da parte, in particolare, della pubblica amministrazione

Udine, 8 dicembre 2024 – Formare i tecnici delle amministrazioni locali all’utilizzo delle tecnologie

dell’informazione geografica, utili all’analisi e alla gestione del territorio da parte, in particolare,

della pubblica amministrazione. Questo l’obiettivo del corso partecipato da una ventina di tecnici di

11 Comuni e una Comunità della montagna della regione organizzato da ComPa Fvg e dal

progetto Cantiere Friuli dell’Università di Udine.

Al percorso formativo, di 20 ore, hanno partecipato tecnici dei Comuni di Basiliano, Caneva,

Carlino, Chions, Corno Di Rosazzo, Duino Aurisina, Fiumicello Villa Vicentina, Fontanafredda,

Martignacco, Porcia, Trieste e della Comunità di montagna del Natisone-Torre. Tenuto da Luca

Cadez, analista territoriale del Laboratorio di geomatica “Guido Barbina” dell’Ateneo, il corso si è

svolto tra novembre e dicembre nei laboratori informatici del polo scientifico dell’Ateneo.

È stato una opportunità per introdurre i partecipanti al mondo dei Sistemi informativi geografici

(Gis), strumenti informatici (software) per acquisire, analizzare e restituire dati territoriali. Le

competenze acquisite sono direttamente applicabili a contesti quali la mobilità urbana, le

infrastrutture, la pianificazione e gestione del territorio, la gestione di servizi e altri ancora. Settori

nei quali l’utilizzo delle banche dati “spaziali” è diventato cruciale e che vedranno un’integrazione

sempre più spinta con altre tecnologie.

«Una iniziativa molto positiva che ha ribadito il ruolo di Cantiere Friuli – ha commentato il delegato

dell’Ateneo al progetto, Mauro Pascolini – come partner in attività di formazione e di ricerca con

gli attori territoriali. In particolare, all’interno di una più ampia collaborazione con il sistema

integrato Anci Fvg – ComPa Fvg che si concretizza anche con le attività formative dei summer

camp per amministratori locali e nella giornata di smart community svoltasi il 30 novembre a

Palazzo Antonini».

Come spiega Lucia Montefiori di ComPa Fvg, «il corso di formazione nasce dalla collaborazione

tra l’Università di Udine e la Fondazione ComPa Fvg con la volontà di valorizzare le competenze

dei tecnici in un settore che sta subendo importanti innovazioni. Preziosa quindi la collaborazione

all’interno del progetto Cantiere Friuli dell’Ateneo per queste iniziative formative mirate

all’innovazione e alla digitalizzazione nella pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»

ComPa Fvg – Centro di competenza Anci Fvg per la pubblica amministrazione è una fondazione in

house della Regione Friuli Venezia Giulia. È uno strumento a disposizione del sistema delle

autonomie locali per accompagnarne la crescita attraverso lo sviluppo professionale delle persone

e delle organizzazioni, nell’ottica di creare valore pubblico per i cittadini e le imprese.