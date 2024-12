(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

sab 07 dicembre 2024 Manovra, Tenerini: "Risorse per garantire livelli occupazionali e favorire ceti medio basso"

“La manovra di bilancio dedica molti miliardi di euro per garantire i livelli occupazionali. Abbiamo avuto in questi giorni i dati Istat che ci consegnano il dato record di 24 milioni di occupati in Italia, che non si verificava da diversi anni. Questo vuol dire che aver superato le misure assistenzialiste ed essersi concentrati su politiche attive del lavoro sta dando risultati. In manovra è stato resto strutturale il taglio del cuneo fiscale ed è stato portato con un meccanismo di decalage ai redditi fino a 40mila euro. Sono state confermate le misure di decontribuzione per chi assume dipendenti a tempo indeterminato, in particolar modo è stata confermata la super decontribuzione al 120 o al 130 per cento per l’assunzione di persone appartenenti a categorie svantaggiate, percettori di rdc, donne vittime di violenza e madri con due o più figli fuori dal mondo del lavoro da più di sei mesi. C’è ancora da fare per adeguare i livelli salariali ma il taglio del cuneo fiscale dà una maggiore capacità di spesa nelle buste paga delle fasce di popolazione medio bassa”.

Lo ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro del partito azzurro, ospite a Super Partes su Canale 5.

