Finale Contest Sthenathlon: atleti e pubblico infiammano il Day 1 in cui viene presentato il nuovo Logo. Domani la sfida decisiva

Il Day 1 della Finale Contest Sthenathlon si è ufficialmente concluso, regalando una giornata ricca di adrenalina e grandi prestazioni. Presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, ben 164 atleti si sono sfidati con grinta e determinazione nei primi due workout di una competizione intensa, articolata su circa otto ore di gara.

L’entusiasmo non è mancato nemmeno sugli spalti: il pubblico, numeroso e caloroso, ha sostenuto gli atleti in ogni momento.

Dopo la gara spazio alla presentazione del Rebranding, accuratamente studiato per trasmettere un’immagine innovativa al Functional Fitness Agonistico della Federazione Italiana Pesistica. Un logo caratterizzato da linee esterne morbide che contrastano con quelle interne più decise. Il colore arancione (simbolo di energia e dinamismo), e il nero che ne amplifica la visibilità e il carattere. Efficace anche la nuova scritta Sthenathlon in versione compressa: STHLN.

Durante la Presentazione del logo si è svolta la cerimonia delle Premiazioni Speciali in cui sono stati celebrati gli atleti più giovani GIORGIA PARISI e VITO LUPPINO, i più esperti JEANNETTE PERRET GENTIL e SALVO LUBERTO. Una menzione speciale anche per la società CROSSFIT PESCARA (premiato il vicepresidente Andrea Carozza) che ha coinvolto più atleti (27) durante i CONTEST.

L’appuntamento è fissato per domani con il Day 2 che incoronerà i vincitori e chiuderà ufficialmente l’edizione 2024 dei Contest Sthenathlon.

Di seguito i risultati provvisori divisi per classe d’età, i migliori scatti di giornata, il video recap di giornata, il nuovo logo nelle due versioni e il video presentazione del rebranding.RISULTATI F DAY 1RISULTATI M DAY 1VIDEO RECAPVIDEO REBRANDING

