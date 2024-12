(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 BRUCELLOSI, CERRETO (FDI): VERGOGNOSO ATTACCO DI DE LUCA AL COMMISSARIO

“Capisco che De Luca stia in campagna elettorale e che avverta la poltrona vacillare, ma attaccare il Commissario per la Brucellosi è davvero fuori luogo e inelegante. Forse dimentica che questa situazione deriva direttamente dalla sua incapacità di gestire la filiera bovina. La sanità, umana e animale, non è mai stata il suo forte, come dimostrano i fatti sotto gli occhi di tutti i cittadini.

Nel consueto show del venerdì, De Luca, nel suo attacco al Commissario Nicola D’Alterio, ignora palesemente che quest’ultimo è stato nominato per affrontare e risolvere le emergenze legate alla brucellosi e alla TBC su scala nazionale, offrendo una collaborazione concreta sia ai vertici sanitari sia alla struttura regionale. È bene ricordare che esistono altre quattro aree di crisi oltre alla Campania: Puglia, Calabria, Piemonte e Lombardia. Risulta incomprensibile, al netto dell’ineleganza e della totale mancanza di cultura istituzionale, il motivo per cui De Luca continui a considerare la Campania una sua personale ‘Repubblica’, cosa che evidentemente non è.

Il nuovo Commissario, nominato dal Governo Meloni, dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, farà ciò che De Luca non ha mai fatto: avviare un serio dialogo con gli allevatori, implementare un piano efficace di vaccinazione e monitoraggio ed eradicare la brucellosi”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di FdI e capogruppo in Commissione Agricoltura.

