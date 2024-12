1207 incontro erasmus plus

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

Progetto Erasmus+

A Palazzo Civico l’incontro con la delegazione di studenti australiani e olandesi che hanno aderito al progetto tramite l’Istituto “V. Cardarelli”

La Spezia, 7 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi, a Palazzo Civico, presso la Sala del Consiglio comunale, l’Assessore alla Cooperazione internazionale e Gemellaggi Maria Grazia Frijia assieme all’Assessore all’Università e Ricerca Patrizia Saccone e al Presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo, hanno ricevuto una delegazione di studenti australiani e olandesi arrivati alla Spezia per il Progetto Erasmus+. Questi ultimi saranno ospiti degli studenti dell’Istituto “V. Cardarelli”, il quale ha promosso l’iniziativa.

Sono diciassette gli studenti australiani appartenenti dalla scuola “Greater Shepparton Secondary College” (Shepparton, Australia) mentre sono otto gli studenti olandesi, prevenienti dalla scuola “CSW Walcheren” (Middelburg, Paesi Bassi).

All’incontro hanno presenziato in rappresentanza dell’Istituto Cardarelli la vicepreside Marta Agnolucci, e le docenti Lorenza Marchesini e Lucia Mazzoni. Per il “Greater Shepparton Secondary College” erano presenti le docenti Maria Carla Stevens, Francesca Rivetti e Lisa Michelle Rowe, mentre per il “CSW Walcheren” i docenti Leen Vink e Mo Omar.

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Quest’ultimo nato nel 1987 con il nome di Erasmus, dal 2014 è chiamato Erasmus+ ed è il più noto e longevo dei programmi finanziati dall’UE nell’ambito della mobilità tra paesi comunitari.