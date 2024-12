(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*4390 Taxi Firenze, nuovo consiglio di amministrazione per il triennio

2024-2027 *

Firenze, 6 dicembre 2024 – Nuovo consiglio di amministrazione per la

cooperativa 4390 Taxi Firenze. A capo del cda, che durerà fino al 2027, è

stato confermato *Claudio Giudici* come presidente, affiancato da *Cristiano

Becagli* nel ruolo di vicepresidente e responsabile marketing. Completano

la squadra *Tiziano Barchielli*, responsabile della formazione

tassisti, *Simonetta

Fancelli*, responsabile della centrale radio, *Fabio Piccardi*,

responsabile dell’officina, e *Francesco Santi*, responsabile disciplina.

Il nuovo consiglio ha come priorità il consolidamento e la crescita della

cooperativa, puntando sull’innovazione tecnologica, sul fare rete e sulla

qualità del servizio. “*Metteremo in campo tutte le energie e le risorse

per migliorare l’esperienza del cliente, garantendo un servizio sempre più

qualitativo*. Il nostro obiettivo – spiega Claudio Giudici, presidente 4390

taxi Firenze – è non solo rafforzare la cooperativa, ma anche ampliare la

base sociale e partecipare attivamente a progetti che promuovano l’unità

tra i tassisti italiani”.

Un’attenzione particolare sarà riservata all’ottimizzazione dell’*app Taxi

Move attraverso sistemi di interconnessione che già dal prossimo mese la

porteranno ad essere presente in 45 città italiane*, con l’intento di

rendere l’esperienza del cliente più fluida. “Il cliente sarà sempre al

centro del nostro operato. Vogliamo offrire un servizio all’altezza delle

aspettative, migliorando la percezione del taxi come mezzo di trasporto

affidabile e sicuro” conclude Giudici.