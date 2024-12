Sabato conferenza stampa Fondazione Cassa Prato per Madonna del Maestro di Mezzana

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

*La Fondazione acquista e dona alla città *

*la **Madonna in trono con Bambino** del Maestro di Mezzana *

*Il singolare** trittico trecentesco **rivela notizie originali*

*e racconta una fase particolare della storia della città *

*Sabato 7 dicembre (ore 11) una conferenza stampa per presentare

l’acquisizione e la destinazione dell’opera *

*Prato, 4 dicembre 2024* – *La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

acquista e dona alla città, restituendola alla fruizione pubblica, la

Madonna in trono con Bambino tra i santi Luigi di Tolosa e Francesco*, un

trittico in forma di altarolo portatile attribuito al pittore pratese

Maestro di Mezzana. Si tratta di un prezioso fondo oro trecentesco,

straordinariamente conservato, che rivela notizie originali e racconta una

fase particolare e significativa della storia della città.

*L’intervento di acquisizione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio

di Prato, le caratteristiche dell’opera e la sua futura collocazione,

*finalizzata

alla fruizione pubblica, saranno oggetto di una *conferenza stampa che si

svolgerà sabato 7 dicembre, alle ore 11, presso la sede della Fondazione

Cassa di Risparmio di Prato** (via Cairoli, 23 Prato). *

Intervengono *Diana Toccafondi*, presidente della Fondazione*, Ilaria

Bugetti*, sindaca