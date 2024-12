(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

gio 05 dicembre 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Collegamenti con le isole, sospese le agevolazioni per i lavoratori. Vice sindaco Galuppo: “Situazione inaccettabile, il governo deve intervenire subito”

L’Amministrazione comunale di Favignana esprime profondo disappunto e forte preoccupazione per la sospensione delle agevolazioni sui trasporti marittimi riservate ai lavoratori pubblici e privati che operano nelle isole Egadi, disposta a seguito dell’esaurimento dei fondi regionali destinati a questa misura.

“È inaccettabile che non siano state previste risorse adeguate per garantire la continuità delle agevolazioni”, dichiara il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega ai Trasporti. “Questa sospensione rappresenta un grave colpo per i lavoratori e l’intero sistema produttivo delle Egadi, che già scontano notevoli difficoltà a causa di collegamenti marittimi carenti e insufficienti. Le nostre comunità non possono sopportare ulteriori penalizzazioni”.

L’Amministrazione comunale sollecita le Autorità competenti a intervenire con urgenza per ripristinare le agevolazioni e garantire soluzioni rapide e concrete. “Chiediamo al governo e alla Regione – dice il vice sindaco Galuppo – di agire immediatamente per scongiurare l’ennesima beffa ai danni delle nostre Isole e di chi vi lavora ogni giorno con dedizione, contribuendo al loro sviluppo economico e sociale”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi