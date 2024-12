(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Violenza di genere: l’evento di formazione e sensibilizzazione

Giovedì 5 dicembre nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria organizza per il 5 dicembre, presso il Salone di Rappresentanza di Via Venezia 16, un evento formativo dedicato al tema della violenza di genere. L’incontro, che si svolgerà dalle ore 9 alle 16.30, coinvolgerà esperti sanitari e professionisti del settore per affrontare il fenomeno della violenza di genere in tutte le sue sfaccettature.

Il programma prevede interventi mirati sui diversi aspetti legati alla presa in carico delle vittime di violenza, con particolare attenzione agli ambiti psicologico, medico-legale e sociale. Tra i temi trattati, spiccano il ruolo della psichiatria, l’intervento della neuropsichiatria infantile, il contributo del pronto soccorso pediatrico e quello del laboratorio analisi nel percorso diagnostico.

La giornata vedrà la partecipazione di numerosi professionisti, tra cui psicologi, medici, assistenti sociali e rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura, con l’obiettivo di condividere competenze e strategie utili a garantire un approccio integrato e multidisciplinare.

Il programma prevede inoltre momenti di confronto diretto tra docenti e discenti, arricchendo il percorso formativo con attività interattive e una valutazione finale.

Questo appuntamento, aperto in mattinata a tutta la popolazione, conferma l’impegno dell’AOU di Alessandria nella sensibilizzazione e nel contrasto alla violenza di genere, rafforzando il lavoro di rete tra tutte le figure coinvolte nella presa in carico delle vittime.