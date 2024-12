(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 MILANO. DE CORATO (FDI): MAJORINO LA SMETTA CON ILLAZIONI CONTRO I LA RUSSA, SALA SI INFORMI SU CONSIGLIERE DEM

“Chi tra Romano La Russa e Pierfrancesco Majorino è il vero provocatore, il Sindaco Sala lo può capire da solo. Il Sindaco si faccia fare una ricerca sulle diverse dichiarazioni dell’esponente Pd che non perde mai occasione di insultare e accusare gli avversari politici con particolare predisposizione per Romano La Russa e i La Russa in generale. In particolare, poco tempo fa, Majorino ha definito Romano La Russa ‘picchiatore sanbabilino’, quando non ha alcun precedente penale a suo carico e non è mai stato un ‘Sanbabilino’. Majorino farebbe bene a smetterla con queste gravi e inaccettabili illazioni”. Così il deputato di Fratelli d’Italia alla Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

