Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Lollobrigida: orgoglioso dell’Italia che eccelle “Agricultural Inspiration Awards, congratulazioni ai vincitori”

“Mi congratulo con i progetti italiani Open Farms e Iris, profumo di Toscana, vincitori rispettivamente delle categorie Rural Youth e Smart & Competitive Agriculture agli Agricultural and Rural Inspiration Awards 2024. Questi riconoscimenti celebrano l’impegno e l’ingegno di innovatori italiani che, con passione e visione, hanno saputo proporre modelli di sviluppo agricolo sostenibili, competitivi e in grado di valorizzare il nostro territorio.

Sono orgoglioso di un’Italia che eccelle, che innova e che sa affermarsi in Europa con la forza delle sue idee e delle sue persone. Un esempio di come la nostra agricoltura sia non solo radicata nel territorio, ma anche capace di dialogare con il mondo, portando uno stile unico e inconfondibile.

Continueremo a sostenere i giovani e a lavorare per un'agricoltura che unisca tradizione e innovazione, puntando sempre più in alto". Lo scrive il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.