(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Infrastrutture, Mazzetti (FI): “Indispensabile definire impegno spesa per cassa, ma anche raccordare a tutti i livelli, da quello europeo a quello comunale”

“Sbagliato non destinare risorse Pnrr a infrastrutture stradali e autostradali”

“Negli ultimi decenni ci sono stati interventi normativi sul settore dei lavori pubblici. Tuttavia, nonostante l’importanza, tra le missioni del Pnrr non è stato inserito il grande tema delle infrastrutture stradali e autostradali, vera colonna dorsale del nostro territorio. Fu fatta la scelta di puntare non più sulle ruote ma su trasporto ‘ambientalista’, ma che non corrisponde alla realtà nazionale. Oggi vogliamo porre le basi per una nuova strategia che vada nella direzione di modernizzare la mobilità integrata, dalla viabilità alla fruibilità della stessa”. Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia, nel corso del convegno dell’Intergruppo parlamentare Progetto Italia dal titolo “Verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali: dal censimento al sistema di gestione della sicurezza”, in collaborazione con Associazione Master, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Associazione Nazionale Comuni Italiani, moderato dal giornalista Andrea Dari. “Strade e autostrade rappresentano un segmento strategico per lo sviluppo e la mobilità del Paese – ha ribadito Mazzetti -. Le infrastrutture sono di competenza di più enti, dall’Europa ai Comuni e bisognerà raccordare il tutto con pragmatismo”. Mazzetti ha posto l’accento sull’importanza “di rigenerare le nostre strade e le autostrade, dal centro città fino ai corridoi europei”. “Subito dopo il drammatico crollo del Ponte Morandi – ha ricordato – ci fu la volontà, da parte del Ministro di allora, di mappare il territorio, con imposizione alle PA locali di farlo in appena 15 giorni – utopia ! -, ma poi tutto è rimasto lettera morta. È indispensabile fare nuove opere, ma lo è ancor di più definire come mantenere le strade e autostrade esistenti, risolvendo il conflitto tra le competenze. E, tra i rischi da considerare, anche quello idrogeologico oltreché quello sismico”. “Ovviamente, dobbiamo anche realizzare – ha sottolineato – nuove infrastrutture, soprattutto nelle aree interne. Un’opera ha un costo, ma è un costo maggiore non fare le opere: lo costatiamo dal livello di ritardo di alcuni territori”. “Partendo da un cambio di visione e di pianificazione – ha rilevato ‐ bisogna arrivare a realizzare un’infrastruttura che possa generare la domanda, non viceversa. Siamo per fare le opere con tutti i rischi prevedibili; infatti, tra gli obiettivi del nuovo codice appalti c’è il risultato”. “Le opere non devono essere cattedrali nel deserto, bisogna connettere le varie opere e metterle a sistema, da quelle che fanno parte della rete Ten-T europea, fino al livello della mobilità cittadina, tenendo conto dell’interazione fra tutte le reti di collegamento stradali, ferroviarie, aeree portuali”. “Oggi abbiamo lanciato un’importante piattaforma per una collaborazione chiara e sostanziale tra aziende dello Stato, politica, impresa e professioni, con la nuova tecnologia che abbiamo. La politica deve trasformare questa speranza e questa voglia in realtà concreta, con strumenti normativi chiari e applicabili”, ha concluso Mazzetti.

