*FSC, Lopalco (PD): "La democrazia sacrificata sull'altare dell'opacità"*

Nei giorni scorsi, Governo e Regione Puglia hanno annunciato con grande

enfasi la firma dell’accordo sul Fondo di Sviluppo e Coesione, destinando

oltre 6 miliardi di euro di investimenti pubblici a progetti che potrebbero

rappresentare una svolta per una regione meridionale che da anni soffre per

il de-finanziamento strutturale.

Tuttavia, vien da chiedersi: dove e come sono state decise le priorità di

allocazione di questi fondi? Chi ha partecipato alla pianificazione di

interventi così rilevanti per il futuro del territorio?

Nonostante l’importanza storica di questa occasione, spiace constatare come

non risulti alcuna traccia di un processo democratico aperto e trasparente.

Né i consiglieri regionali né i sindaci delle comunità locali hanno

ricevuto comunicazioni preventive o sono stati coinvolti nelle decisioni.

Qui non si tratta di semplice svista burocratica, ma di un processo

decisionale che si è svolto lontano dalle aule istituzionali.

Forse è il caso di ricordare che quando la democrazia viene sostituita

dalla logica delle decisioni prese nelle segrete stanze, l’intero sistema

istituzionale è a rischio.

Al Presidente Emiliano, che so essere persona attenta al bene della Puglia

e del Mezzogiorno, consiglierei maggiore prudenza. Chi ha a cuore lo

sviluppo della nostra regione, che sia un rappresentante istituzionale o un

cittadino, non può che pretendere trasparenza e partecipazione. Soprattutto

quando si tratta di opportunità importanti per il futuro del territorio e

delle comunità.

Bari, 4 dicembre 2024 Pier Luigi Lopalco

Consigliere regionale Pd Puglia