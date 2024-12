(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicati del 04/12/2024

Garante per l’infanzia e l’adolescenza | ore 12:48

Cercansi tutrici e tutori volontari

In occasione della Giornata del volontariato che si celebra il 5 dicembre, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Daniela Höller ringrazia tutte le tutrici volontarie e tutti i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, lanciando allo stesso tempo un appello: è ora possibile iscriversi al nuovo corso di formazione.

Consigliera di parità | ore 09:05

PROMEMORIA PER I MEDIA: DOMANI l’Osservatorio consegna alla Giunta le richieste su lavoro, mobilità, turismo

Domani, giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 11.00, l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità presenterà e consegnerà ai componenti della Giunta le richieste strategiche ambiti lavoro, mobilità ed accessibilità nonché cultura, tempo libero, sport e turismo.

