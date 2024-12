CNA, Gregorini: “Convegno su AI, lavoro e rappresentanza. Sfide e opportunità per le imprese”

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

«Il convegno che abbiamo realizzato oggi è per porre l’attenzione sugli impatti che l’intelligenza artificiale potrà portare nell’ambito del lavoro e nell’ambito delle relazioni istituzionali che ci devono essere tra il mondo che noi rappresentiamo. Questo avrà un forte impatto che accentua l’esigenza anche di riprendere il tema di chi fa una legge sulla rappresentanza per permettere e fare in modo che le organizzazioni più rappresentative possono gestire questa evoluzione che deriva dall’intelligenza artificiale. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando con le nostre imprese, perché in questo tema non di non aver paura. Il nostro compito è quello di fare in modo di contenere i rischi e di favorire le opportunità che questa dinamica potrà portare. Come sistema da oggi, e anche in passato, stiamo lavorando per permettere alle nostre imprese di essere pronte e vincere questa sfida.»

Lo ha dichiarato all’Agenparl Otello Gregorini, Segretario Generale CNA.