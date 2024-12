(ARC) Infrastrutture: Fedriga, Salvini a Ts comprova alleanza istituzioni

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Porto Vecchio serve all’Italia. Per la guida dello scalo

triestino utile la continuit?

Trieste, 4 dic – “L’intervento odierno del ministro e

vicepremier Salvini alla Stazione Marittima di Trieste ? la

testimonianza dell’alleanza tra istituzioni sui temi

dell’ammodernamento infrastrutturale che ha sempre caratterizzato

l’azione amministrativa di questo territorio partendo da Regione

e Comune: la grande sfida ? superarci, metterci in discussione

per dare risposte rapide e attente, ma considerando anche che in

alcuni casi la perdita di tempo significa perdita di risorse

pubbliche, che sono le tasse dei cittadini, e questo non ce lo

possiamo permettere”.

Sono le parole del governatore Massimiliano Fedriga che oggi ?

intervenuto all’incontro a Trieste sui progetti e le grandi opere

– l’Italia del s? – con il ministro Matteo Salvini.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha apprezzato in

particolare l’ipotesi fatta dal ministro di un passaggio di

competenze dalla Soprintendenza alla Regione. “Sarebbe qualcosa

di straordinario – ha rilevato Fedriga – perch? vorrebbe dire

avere continuit?: oggi lavoriamo anche con bravissimi

soprintendenti che per? vengono avvicendati ogni anno e mezzo,

due, e anche di meno. Se avessimo questa competenza si

realizzerebbe un cambio di passo non solo per gli interventi

pubblici ma anche per tutte le opere private”. In particolare,

per quanto riguarda il Porto Vecchio, “tutti sanno che ? una cosa

utile alla regione e al Paese perch? si tratta del pi? grande

intervento in un centro cittadino sul mare a livello nazionale,

ma c’? sempre qualcuno che fa polemiche con l’obiettivo di

auto-avvantaggiarsi”.

Infine, sulla nomina del nuovo presidente dello scalo triestino,

il governatore si ? detto “convinto che la scelta sar? basata

sulla professionalit? e non sulle vicinanze politiche o

partitiche; mi auguro che ci sia continuit? – ha concluso Fedriga

– con il lavoro fatto da Zeno D’Agostino e dalla sua squadra

perch? quell’azione ha fatto crescere molto il porto”.

All’evento in stazione Marittima sono intervenuti anche gli

assessori regionali Cristina Amirante, Sebastiano Callari,

Pierpaolo Roberti, Alessia Rosolen, Stefano Zannier e Barbara

Zilli. Tra le altre autorit? presenti, il presidente del

Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Trieste Roberto

Dipiazza.

