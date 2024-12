(ARC) Att. produttive: Bini, dalla Regione 46,5mln al Cosef in sei anni

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 L’assessore ha incontrato il presidente del Consorzio per

discutere le progettualit? in essere

Udine, 4 dic – “La Regione crede fermamente nello strumento

dei consorzi di sviluppo economico locale, come dimostra

l’ingente stanziamento, pari a 46,5 milioni di euro, effettuato

negli ultimi sei anni (2018-2024) a vantaggio del Cosef, il

Consorzio per lo sviluppo economico per l’area del Friuli, cui

fanno capo le zone industriali di Udine (la ex Ziu), dell’Alto

Friuli (Cipaf), di Cividale del Friuli e dell’Aussa Corno (Ziac).

Sono diverse le progettualit? avviate per l’infrastrutturazione

locale e i servizi alle imprese: ora occorre fare sistema per

mettere a terra le risorse e dare risposte rapide al tessuto

produttivo”.

Questo il commento dell’assessore regionale alle Attivit?

produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’incontro

che si ? tenuto oggi, nella sede di Udine della Regione, con il

presidente del consorzio Cosef, Marco Bruseschi.

“Dopo la storica chiusura del procedimento di commissariamento –

ha precisato Bini -, il consorzio Cosef ? chiamato a

un’importante fase di sviluppo, che passa attraverso due

ambiziose progettualit?: il rilancio dell’Aussa Corno e la

creazione di un polo innovativo legato all’ex distretto della

sedia”.

Al centro dell’incontro c’? stato anche il tema della transizione

energetica, con il presidente del Consorzio che ha rappresentato

le attivit? in atto e l’assessore Bini che ha ricordato gli

incentivi per le imprese previsti dall’ultimo bando fotovoltaico

del valore di 5 milioni di euro. A ci? si aggiunge il Masterplan

dei complessi produttivi degradati, di cui si ? recentemente

conclusa una nuova ricognizione.

“Sono stati mappati – ha concluso Bini – anche capannoni e aree

industriali di metratura inferiore ai 5mila metri quadrati di

superficie. Le attivit? di rilevazione hanno determinato

l’identificazione di ulteriori 40 siti, 6 dei quali insistono

nell’ambito del Cosef, portando cos? a 222 le aree per il cui

recupero ? possibile attivare appositi finanziamenti regionali”.

ARC/PT/al

041627 DIC 24