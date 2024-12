Polizia di Stato Cuneo – Immigrazione irregolare

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Al link le immagini:

[ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c1c345b0-b0d3-11ef-be28-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c1c345b0-b0d3-11ef-be28-736d736f6674 ]

La Polizia di Stato di Cuneo è impegnata in un’operazione nel territorio di Cherasco, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, scaturita da violazioni in materia di immigrazione, accertate dall’Ufficio Immigrazione, con riferimento a numerosi cittadini stranieri, per i quali veniva favorita la permanenza irregolare sul Territorio Nazionale, con ingiusto profitto economico di rilevanti somme di denaro, richieste dalla titolare di un C.A.F./Patronato ubicato in provincia di Cuneo.

I dettagli dell’operazione di Polizia Giudiziaria svolta dalla Squadra Mobile, saranno riferiti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Cuneo alle ore 11.30, autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Asti dr. Biagio Mazzeo.

Cuneo, 3 dicembre 2024