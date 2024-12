(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 GIUSTIZIA: BARELLI, FI, GIORNATA STORICA PER FORZA ITALIA SEPARAZIONE CARRIERE IDEA CARDINE

“L’approvazione della separazione delle carriere da parte della commissione Affari costituzionali della Camera e’ una buona notizia per il Paese: vogliamo rendere il sistema giudiziario più efficace e allo stesso tempo aumentare le garanzie per i cittadini. Per Forza Italia e’ una giornata storica: ha il primo via libera una delle idee cardine del programma originario, una delle battaglie nelle quali ha creduto di più il suo fondatore, il presidente Silvio Berlusconi. Abbiamo scritto una riforma equilibrata, che è stata condivisa anche da una parte dell’opposizione”.

Così in una nota Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma