(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 *Europa Verde – Verdi: nomina dei Coordinatori della Direzione Nazionale*

Su proposta dei co-portavoce Fiorella Zabatta e Angelo Bonelli e con il

consenso unanime della Direzione Nazionale, sono stati nominati

coordinatori della Direzione Nazionale di Europa Verde-Verdi, l’On. Luana

Zanella e l’On. Francesco Borrelli.

Questa nomina segna un passaggio significativo nella definizione

dell’assetto del gruppo dirigente nazionale, completando così il percorso

avviato durante il congresso di Chianciano. Il congresso ha fornito un

mandato chiaro e forte per proseguire il progetto di Alleanza Verdi e

Sinistra (AVS), che continua a raccogliere un crescente consenso tra i

cittadini italiani.

Europa Verde – Verdi ribadisce il suo impegno per un’azione politica

orientata alla giustizia climatica, sociale ed economica, con una

leadership solida e condivisa che rafforzerà ulteriormente il dialogo con i

territori e con i cittadini.

