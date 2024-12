(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

Dl Flussi, Farolfi (FdI): da governo Meloni una politica migratoria controllata

“Quello in discussione è un decreto che dimostra l’impegno del governo Meloni contro l’immigrazione clandestina. Si introducono azioni più efficaci per evitare frodi e irregolarità, controllando i flussi. Nel decreto è stata inclusa una norma che riguarda i Paesi sicuri: una procedura per uscire dallo stallo giuridico che si è venuto a creare. Vogliamo risolvere il problema dell’immigrazione clandestina in modo strutturale, spezzando la tratta degli uomini ed i morti in mare. Con il nostro esecutivo abbiamo ridotto del 64% gli arrivi via mare e aumentato i rimpatri. Una diretta conseguenza di tutti i provvedimenti presi e dell’azione diplomatica del presidente Meloni. I Paesi europei guardano con interesse all’azione italiana sull’immigrazione, checché ne dica la sinistra. Questo governo ha una strategia ben precisa e cerca soluzioni strutturarli, non di facciata. La sinistra se ne faccia una ragione: con questo provvedimento favoriamo gli ingressi regolari e combattiamo i trafficanti di uomini”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi.

